Campania teatro festival 2021, lunedì la chiusura con il docu-film su Rosa Parks

L’edizione 2021 di Campania teatro festival diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania, si conclude lunedì 13 dicembre con la proiezione di Autobus 2857, il docu‐film diretto da Nadia Baldi e interpretato da Vinicio Marchioni, che si terrà alle 20,30 presso il cinema academy Astra. Esattamente sessantasei anni fa, il primo dicembre del 1955, a Montgomery in Alabama, una quarantaduenne afroamericana di nome Rosa Parks rifiutò di alzarsi dal suo posto sull’autobus numero 2857 per cederlo a una donna bianca. Iniziò quel giorno la caduta della segregazione razziale negli Stati Uniti.

Oggi come allora più che mai è necessario ricordare il coraggio di Rosa Parks e il suo impegno per i diritti civili. Le forme razziali non hanno solo un colore diverso, le forme razziali si insinuano in ogni mente deviata, in ogni stato deviato e deprivano l’essere umano di quella dignità che gli è legittima. Autobus 2857 vuole essere un docu‐film per il teatro che attraversa gli accadimenti e ne fa un’analisi crudele ma dal sapore poetico che arriva fino ad oggi.