Campania Teatro Festival, Lino Guanciale indaga sul Giorgione per «Il Sogno Reale»

Torna con la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival le proposte da non perdere della Sezione dedicata ai Progetti Speciali, dove torna, per il terzo anno consecutivo e con testi sempre inediti, «Il Sogno Reale. I Borbone di Napoli», da un’idea di Ruggero Cappuccio e a cura di Marco Perillo. Un focus su un periodo storico senza precedenti, i cui fasti e i cui primati, a Napoli come nel resto del Sud Italia, attraggono, incantano e accendono riflessioni ancora oggi.

Cinque attori: Maddalena Crippa, Lino Guanciale, Gea Martire, Galatea Ranzi e Giancarlo Ratti daranno anima e voce a cinque racconti brevi ispirati all’epoca dei Borbone scritti da altrettanti narratori: Linda Dalisi, Antonio Marfella, Marco Perillo, Fabio Pisano, Nadia Terranova.

Un’agile guida dei siti borbonici della Campania, redatta come sempre da Marco Perillo, verrà distribuita gratuitamente per l’occasione agli spettatori del Festival.

Sarà Lino Guanciale, il commissario Ricciardi della fortunata serie televisiva ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, a indagare lunedì 12 giugno alle 22.30 al Teatrino della Verzura di Villa Floridiana a Napoli su «Tracce di pittura o della misteriosa scomparsa della tavola del Giorgione» di Fabio Pisano. Alle 17.30, invece, sul Prato di Villa Floridiana si potrà assistere al secondo e ultimo appuntamento con i concerti degli allievi dei licei musicali della regione Campania.