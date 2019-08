Capri: La La Land, concerto al teatro Quisisana con i Chroma On Stage

Martedì 6 Agosto 2019, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. La colonna sonora di "La la Land" riecheggerà questa sera nella splendida cornice del teatro del Grand Hotel Quisisana. Dal successo cinematografico del 2016 di Damien Chazelle, premiato con sei Oscar, fra cui miglior canzone e miglior colonna sonora, questa sera, alle ore 21,30 al teatro Quisisana, l ‘ensemble vocale Chroma On Stage si esibirà nell’integrale colonna sonora di La la land .Una bella storia d’amore, tanti omaggi ai grandi musical hollywoodiani, fittissimo jazz, una zampata rock pop di John Legend, emozioni per i folli e i sognatori, con qualche effervescente sorpresa coreografica.Gli ingredienti per una serata d’estate da ricordare. Il cast artistico comprende importanti voci capresi fra cui Serena Vinaccia, Eleonora D’Aniello, Bruno Lembo, Anna Di Tommaso, alle tastiere Luigi Aprea e Stefano Giordano, al basso Ciro Guidone, alle percussioni Lorenzo Bortone e la direzione artistica del Maestro Stefano Giordano.L’apertura del teatro è prevista dalle 21:00, con ingresso libero, fino a esaurimento posti.