Cercasi corpo di ballo per il musical su Pino Daniele: le date del casting

Martedì 18 Settembre 2018, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cast dei cantanti-attori e dei musicisti è al lavoro da tempo, ma resta ancora da completare il corpo di ballo. Giovedì 4 ottobre (dalle 10.30) ballerini e ballerine sono attesi al Teatro Palapartenope di via Barbagallo 115 dal regista e dalla coreografa (infoline: casting.musicanti@gmail.com). Per essere ammessi alle selezioni è richiesta un’età minima di 18 anni. Le audizioni contemplano una lezione di tecnica di danza contemporanea e due prove di improvvisazione e composizione. È consigliato un abbigliamento comodo. Si danzerà a piedi scalzi.«Musicanti» verrà portato in scena nei più prestigiosi teatri italiani a partire dal prossimo dicembre: è un’opera teatrale che supera i confini dell’opera stessa, con grandi interpreti, coreografie e una storia inedita da raccontare attraverso l’immenso patrimonio musicale del “musicante on the road” per eccellenza, Pino Daniele. Dopo il debutto, che non poteva che essere a Napoli (dal 7 dicembre al Teatro Palapartenope), lo spettacolo attraverserà l’Italia con tappe nelle principali città: Roma (dal 7 al 12 maggio, Teatro Olimpico) e Milano, (dal 7 al 17 marzo, Teatro Arcimboldi), seguite da Bari, Bologna, Firenze, Padova e Torino. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.Prodotto da Sergio De Angelis per Ingenius Srl, soggetto e sceneggiatura originali sono di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, mentre la direzione artistica è affidata a Fabio Massimo Colasanti. La regia è di Bruno Oliviero e le coreografie di Cristina Menconi.