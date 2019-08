«Che peccato.... è peccato», c’è Biagio Izzo al Cilento Outlet

Venerdì 2 Agosto 2019, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appuntamento da “tutto esaurito” quello che si prospetta al Cilento Outlet (Guppo IRGEN) dove sabato 3 agosto sarà di scena la coinvolgente, e irriverente, comicità di Biaggio Izzo. Prosegue all’insegna della risata l’estate del Cilento Outlet che, ancora una volta, ha scelto di regalare a centinaia di famiglie una nuova serata da non perdere. Stavolta chiamando sul palco della Piazza Grande uno dei comici più amati non solo in Campania ma in tutta Italia. Del resto, la formula vincente del Summer Events targato Cilento Outlet è proprio questa: unire esperienza d’acquisto a veri e propri show, dando vita ad una impareggiabile “shopping experience”. Biagio Izzo, che negli anni ha contribuito al successo di trasmissioni come Macao o Buona domenica, e reduce da un grande successo su Canale 5 con “La sai l’ultima – digital edition” (condotta da Ezio Greggio), porterà al Cilento Outlet lo spettacolo «Che peccato… è peccato», un excursus su sprazzi di vita quotidiana osservati attraverso una lettura ironica e dissacrante. Uno show che parla «di quelle cose inconfessabili, perché ritenute sconvenienti, inopportune e poco intelligenti – dice Izzo – quelle cose che tutti vorrebbero dire, e che dirò invece io, al loro posto, senza freni inibitori».