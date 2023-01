Chiara Francini, Erri De Luca, Valentina Lodovini: al Bolivar, ecco la seconda parte della stagione

Da Paolo Calabresi e Chiara Francini, da Erri De Luca a Valentina Lodovini. Al via la seconda parte della stagione del teatro Bolivar con la direzione artistica e organizzativa Nu’Tracks. Tra nomi noti al grande pubblico e novità cariche di contenuto, l’immancabile presenza della musica. “Siamo davvero orgogliosi di ospitare, in esclusiva regionale, artisti nazionali ed internazionali di altissimo calibro e progetti artistici che porteranno in scena spettacoli in prima assoluta – commentano, così, l’esperienza di questi mesi, Anna Evangelista e Stefano Scopino di Nu’Tracks -. Ce la stiamo mettendo tutta nel lavorare al sogno di offrire qualcosa di nuovo, diverso, ambizioso. Il nostro intento è non accontentarci del facile ma spingere la nostra attenzione, come sempre, alla ricerca del "bello"”.

Il programma prevede il 12 gennaio “Lolita” con Paolo Calabresi, voce e chitarra Margot Trotta. Drammaturgia Giuseppe Zironi. A seguire, il 19 gennaio, “Coppia aperta quasi spalancata” con l’inarrestabile Chiara Francini e Alessandro Federico. Antonio Marfella e Giampiero Schiano sono i protagonisti, il 21 e 22 gennaio, di “Sangue agitato” dello stesso Marfella mentre il 28 e 29 sarà la volta di “Cazzimma e arraggia” di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto con Enrico Liguori e Fulvio Sacco. Il mese di febbraio si aprirà con Erri De Luca e Cosimo Damiano Damato in “Le rose di Sarajevo” insieme alla Minuscola orchestra Balcanica di Giovanni Seneca (3 e 4 febbraio) a seguire, “Xanax” di Angelo Longoni con Mario Antinolfi e Carla Schiavone regia Marc Cavallaro, il 5 febbraio. In scena, poi, il 17 febbraio, “Fantasticnegrito” di White Jesus Black Problems, screening del film, Q&A e performance acustica, mentre il 18 e 19 un classico di Raffaele Viviani, “La Morte Di Carnevale” con la Compagnia Oberon nel cast anche Fabio Brescia e Peppe Celentano, regia di Adriano Fiorillo. Noemi Gherrero, invece, è la protagonista di “Mi chiamo N.” scritto e diretto da Massimo Piccolo il 25 febbraio.

Il mese di marzo si apre con uno spettacolo di burlesque dal titolo “Les Folies Napolitaines” (10 marzo) a cura di Burlesque Cabaret Napoli a seguire, “Divin’a’mentedante” di e con Francesca Muoio e Luca Trezza, il 18 marzo; Chiara Vitiello è la protagonista, il 24 marzo, della pièce “Juorne” scritta e diretta da Diego Sommaripa. A salire sul palco del Bolivar, il 1 aprile, sarà l’attrice Valentina Lodovini nello spettacolo dal titolo “A Futura Memoria” insieme al quartetto d’archi Fontana Mix e al primo violino Valentino Corvino. Il 14 aprile, spazio alla musica con “Fink”, Solo Acoustic dall’album Iiuuii (R’coup’d, 2021). “Soraja Experience” è lo spettacolo che andrà in scena il 15 e 16 aprile con Claudia Cimmino e Martina Zaccaro mentre a seguire, il 22, torna Les Folies Napolitaines. La chiusura della stagione a maggio, è affidata a “La Scintilla Di Orle’ans” di e con Noemi Giulia Fabiano (il 6 e 7 maggio), mentre il 13 e14 maggio è la volta di “Cose Di Ogni Giorno” di David Norsico con Denny Mendez, Francesci Branchetti, Isabella Giannone e Josè De La Paz.