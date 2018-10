Cinema-teatro Sofia di Pozzuoli, da Rivieccio a Caiazzo il cartellone di spettacoli curato da Lucia Peluso

Lucia Peluso, presidentessa dell'Associazione

La casa di Bradamante

, è una donna vulcanica e sorridente, organizza spettacoli teatrali per le scuole della Campania e allo stesso tempo ha lanciato la campagna abbonamenti per il cartellone serale che ha preparato presso il cinema - teatro Sofia di Pozzuoli.

Ho cercato di mettere insieme un tipo di teatro brillante e colto, per questo avremo in apertura come ospite d'onore Gino Rivieccio, seguiranno la verve ironica Paolo Caiazzo, la comicità di Rosalia Porcaro e l'arte di Viviani nella voce originale di Ernesto Lama; poi il brioso caffè chantant di Luciano Capurro con la Compagnia del Salone Margherita. Ho voluto portare una surreale rivisitazione del Barbiere di Siviglia con la regia di Gianmarco Cesario e, gran finale, il celebre violinista Antonio Arciprete

.



L'organizzatrice napoletana ha ricevuto sostegno dal Comune di Pozzuoli, consapevole che la città flegrea ha bisogno di rientrare all'interno di un circuito da cui per molti anni è rimasta fuori.

Le risposte, per fortuna, stanno arrivando, ci sono richieste da molte zone non solo perché è possibile utilizzare la carta docente ma pure per aver messo a disposizione, con una piccola aggiunta, un pulmino che va da Bacoli a Pozzuoli e mi fa piacere che anche un quartiere così distante dal resto della città, come Monterusciello, sarà attraversato nel caso se ne faccia domanda. L'intenzione è di andare sempre più incontro alle esigenze disparate del pubblico, che ora vuole ridere ora vuole pensare

.



La fatica di Lucia Peluso è incessante, artigianale, al mattino si dedica alle scuole dove, con Rosa Schiano, dell'Associazione “Spettacolando”, programmano rappresentazioni che - dalle primarie alle superiori, coinvolgendo esperti su devianza minorile, criminologi, nutrizionisti, psicologi - mettono al centro di un progetto artistico e didattico il giovane. Gli spettacoli si terranno per il momento oltre che a Pozzuoli, ad Acerra, Melito e penisola sorrentina ma altre province stanno per adottare il cartellone. Gli argomenti trattati sono il bullismo, le tragedie del Novecento, la necessità della pace, il recupero del Carnevale. C'è, inoltre, il potente musical “Pinocchio”, con la musica dei Pooh, che andrà in scena all' Acacia e in un teatro tutto da scoprire che è il maestoso “Barone” di Melito. Ci sono pure due commedie musicali: l'inedito “Cibbo!”, bizzarra favola sull'alimentazione scritta da Davide Morganti con musiche del maestro Antonio Papaccio e con le coreografie di Enzo Padulano, infine il divertente “Il postino di Babbo Natale” di Daniela Coleggi e Fabrizio Palma. Sono decine le persone che partecipano a questa complessa attività. “Abbiamo lavorato incessantemente tutta l'estate facendo provini, cucendo costumi, scegliendo gli attori e i cantanti, grazie alla vocalist coach Laura Pagliara. I nostri registi sono Carlo Liccardo e Andrea Cioffi, oltre a Roberto Giordano che porta in scena un meraviglioso spettacolo su Totò a cui interverrà la nipote del grande attore, Liliana. Vorrei ricordare che tra le offerte c'è un testo ormai storico di Francesco Silvestri, La guerra di Martin, diventato un classico contemporaneo. Credo che il teatro a scuola sia una necessità e non una opzione: è parola, corpo, voce, musica, silenzio, luce, buio, testo. Abbiamo con noi giovani attori bravissimi e assai motivati che si stanno preparando al meglio per offrire qualcosa di importante a chi si muove da casa per venire da noi e tutti sentiamo la responsabilità per ciò che stiamo facendo

. Per chi fosse interessato: 331 830 77 30.

Domenica 14 Ottobre 2018, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA