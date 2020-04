Dall’universo Made in Sud nasce un’iniziativa per beneficenza in tempi di Coronavirus intitolata “Pasquetta insieme”, organizzata dall’Associazione Voglio il Massimo onlus, intitolata a Massimo Borrelli, l’indimenticato comico napoletano dei Due X Duo, e da Trame Africane. Ovvero una parata di artisti on line uniti per la raccolta fondi a favore del “Pacco Sospeso”. Oltre 40 comici saranno collegati ad una pagina youtube in streaming (e sui social Made in Sud) dalle 19 alle 20,30 di domani, Lunedì in Albis.



“Con Trame Africane facciamo tante iniziative benefiche e quindi abbiamo aderito volentieri a quest’idea del Pacco Sospeso, ovvero generi alimentari da donare alle persone indigenti che stanno soffrendo in questo momento e che avverrà attraverso le parrocchie”, spiega Peppe Laurato, l’ex partner comico di Borrelli a Made In Sud che con Rosaria, la sorella di Massimo, ha creato l’associazione Voglio il Massimo. “Lunedì saremo in diretta, basterà cliccare Pasquettainsieme.it e ci si troverà facilmente collegati a Youtube dove gli artisti in contemporanea saranno in streaming e ognuno di loro farà un intervento di 90 secondi - prosegue Laurato -. Per donare sarà indicato un Iban. Introdurrà Fatima Trotta assieme a me, ma poi lasceremo spazio agli altri che si alterneranno a gruppi di 10. Oltre a quasi tutto il gruppo di Made in Sud ci saranno tanti altri ospiti, da Sal Da Vinci e Franco Ricciardi, da Natale Galletta all’ex Napoli, Francesco Montervino”. © RIPRODUZIONE RISERVATA