Comic(on)off 2024, Lina Ehrentraut legge la graphic novel «Io e Melek» alla Sala Assoli

Nell’ambito del fuorisalone Comic(on)off 2024, promosso dal Comune di Napoli, in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli, Napoli Queer Festival, Casa del Contemporaneo e Compagnia teatrale Enzo Moscato, il 7 Maggio dalle ore 10, in Sala Assoli, Lina Ehrentraut e Giordis Storys del collettivo SQUASH si diletteranno in una lettura performativa del fumetto Io e Melek.

Un capolavoro contemporaneo che riesce con estrema semplicità, a toccare tematiche complesse quali la queerness, la vita, la morte e l’amore per sé.

Io e Melek, graphic novel di esordio di Lina Ehrentraut, è una storia d’amore ambientata in una dimensione parallela, in cui desideri e conflitti rimossi dell’Io si concretizzano, tra sdoppiamenti d’identità, relazioni queer e incontri ravvicinati con sé stessi.