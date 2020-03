Con l'attore Maurizio Merolla comicità, cabaret e varietà sbarcano su Facebook

Da radio e teatri a facebook. Maurizio Merolla, versatile attore e showman da anni interprete di Cafè Chantant, cabaret e varietà farà compagnia al suo pubblico attraverso facebook con racconti "a pillole" in questo periodo in cui si sta in casa.

Il «narrAttore» Merolla, in una serie di comicissimi siparietti a tema dedicati alle storie dei grandi teatri napoletani di arte varia a cavallo del ‘900 tra le due guerre, presenterà esilaranti monologhi, macchiette, poesie e canzoni umoristiche. Un carosello di colori e paillettes, con i cavalli di battaglia dei grandi comici, le biografie piccanti delle primedonne, i successi degli chansonniers e le storie di costume e società che segnarono vizi e manie dei nostri antenati.

Con eleganza e buongusto, conditi dai garbati e immancabili doppi sensi, Maurizio Merolla, in attesa che si ritorni presto in teatro, contribuisce alla sua maniera a fare compagnia in questi giorni in cui si sta in casa per combattere il Coronavirus, con la meravigliosa narrazione degli anni d’oro dello spettacolo napoletano proponendosi quindi, come “medico-attore del sorriso…”, con la sua Compagnia dei Tragicamente Comici e la somministrazione della sana dose di umorismo e comicità da varietà in pillole. Il tutto sulla pagina Facebook Merolla/Mangiastorie. © RIPRODUZIONE RISERVATA