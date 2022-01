Concerto dell'Epifania: dal teatro Mediterraneo di Napoli a Rai 1, una serata ricca di ospiti

La 27ma edizione del Concerto dell’Epifania, che ritorna al teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su Rai 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo.

APPROFONDIMENTI LE FESTIVITÀ Epifania all'Edenlandia: il 6 gennaio arriva la befana LO SPETTACOLO «I soliti ignoti» al teatro Verdi con la regia di... IL CARTELLONE Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa 27ma edizione farà partire da Napoli un messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome dell’arte e della cultura, un messaggio che possa infondere fiducia e speranza in tutti noi. Sul palco del teatro Mediterraneo di Napoli, accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si alterneranno tanti «artigiani della pace», come il cantante e compositore Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di pace e fratellanza «Che il Mediterraneo sia».

Federica Carta con «Ti avrei voluto dire» canterà l’amore tra due persone che si amano, ma che per qualche ragione non possono stare insieme. La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci farà emergere tutta la sua travolgente passione con il brano «Il cielo blu di Napoli», inoltre, il bravissimo performer partenopeo, accompagnato dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà l’intramontabile Domenico Modugno, con una emozionante interpretazione di «Tu si na cosa grande».

La 27ma edizione del Concerto dell’Epifania non sarà solo musica, molto attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano come Gianfranco Gallo, che interpreterà «Un bambino piange», un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari come riflessione per il Natale, me che oggi risulta più attuale che mai. Il pubblico del Concerto dell’Epifania potrà apprezzare tutto il talento del cantautore Leo Gassman, che con la sua «Vai bene così» ci inviterà ad accettare la vita nella sua diversità.

Ma anche Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha Landeiro, Fuasto Leali e tanti altri. Direttamente dai successi di XFactor Romania, si esibirà poi anche la band napoletana de «I super 4» con una loro interpretazione di Caruso, tra i brani più importanti del cantautorato italiano, nel ricordo di Lucio Dalla.