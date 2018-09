«Così parlò Bellavista», al San Carlo aperta al pubblico la prova generale

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:44

A grande richiesta e dopo il sold out dello spettacolo serale, sarà aperta al pubblico mercoledì 26 settembre alle ore 15.00 la prova generale di Così parlò Bellavista, adattamento teatrale dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo in occasione dei 90 anni dell’autore.Diretto e adattato da Geppy Gleijeses, prodotto da Alessandro Siani, Sonia Mormone (Best Live) e da Gitiesse Artisti Riuniti, Così parlò Bellavista vedrà impegnati sul palcoscenico del San Carlo lo stesso Gleijeses nel ruolo di Bellavista e un gruppo di straordinari attori napoletani: Marisa Laurito sarà la moglie di Bellavista, Benedetto Casillo interpreterà Salvatore (esattamente come nel film) e Gianluca Ferrato nel ruolo di Cazzaniga.E ancora, ci saranno Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Vittorio Ciorcalo. La scenografia di Roberto Creariprodurrà la facciata del grande palazzo di via Foria dove fu girato il film. Le musiche saranno quelle originali di Claudio Mattone. L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Regione Campania, è patrocinata dal Comune di NapoliBiglietti da 20 a 30 euro.Per info biglietteria Teatro di San Carlo: 0817972331 - 421