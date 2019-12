«Cyrano, a Napoli un ritorno kolossal»

Una carrozza, vera, colma di cibo, e due cannoni, altrettanto verosimili; gli archibugi del Seicento ricostruiti uno per uno; i preziosi costumi del primo allestimento recuperati all'80 per cento; proiezioni video; scenografie imponenti, «come si facevano una volta», compreso un teatro costruito sul palcoscenico. La parola «kolossal» si addice particolarmente al «Cyrano», non di Rostand, ma quello che, ispirandosi all'originale, scrissero alla fine degli anni 70 Riccardo Pazzaglia e Domenico Modugno.



Lo commedia musicale, che debuttò al Teatro Tenda di Roma nella stagione '78-79 e che nel marzo di quell'anno arrivò anche al Politeama, torna a vivere dopo 40 anni e sarà in anteprima nazionale da venerdì all'Augusteo, con repliche fino al 15 dicembre. Il testo originale, di circa tre ore, è stato reso più essenziale, anche per contenere la durata in due tempi e due ore di spettacolo.



In scena, al posto di Modugno (Cyrano) e Catherine Spaak (Rossana) saranno Gennaro Cannavacciuolo e Cosima Coppola; al loro fianco, 23 attori, cantanti, ballerini e acrobati. Tra essi, il figlio di Pazzaglia, Massimiliano (Le Bret) e Gianluca Di Gennaro (Cristiano), che per la prima volta lavora senza gli zii Gianfranco e Massimiliano Gallo. La regia è di Bruno Garofalo, che nel '78 figurava come scenografo e costumista. Le musiche, con 16 canzoni che hanno la garanzia delle illustri firme di Pazzaglia e Modugno, sono state rielaborate (e in alcuni casi scritte) da Ermanno De Simone «in stile più moderno, per approdare a una sorta di pop romantico con venature dance». E Cannavacciuolo precisa: «Grazie e alla produzione, che è di Rosario Imparato, e ai tanti artisti e tecnici napoletani impegnati, questo Cyrano è una creazione di matrice assolutamente partenopea. E noi siamo sempre contenti quando Napoli si mette in luce».



La storia «è una favola struggente, dove l'amore non ha età e i sentimenti s'intrecciano tra realtà e fantasia. Il sacrificio di Cyrano, che pensa al bene di Rossana e antepone la sua felicità alla propria può sembrare disumano, ma è un messaggio oggi di alto valore, perché mostra al pubblico la possibilità di un amore che ha per oggetto l'anima delle persone e non la loro estetica». Questo, in sintesi, mettono in evidenza Garofalo nelle note di regia, e Cosima Coppola durante l'incontro stampa organizzato ieri nel foyer dell'Augusteo.



E nel regno dei sentimenti e del buon vivere si staglia la figura di Pazzaglia. Massimiliano: «A papà non poteva non piacere il personaggio, perché come lui, Cyrano respingeva i compromessi e metteva in pratica valori spesso dimenticati come l'onestà, il rigore, la serietà, la purezza della piuma bianca, che l'eroe di Rostand cita in punto di morte».



Cannavacciuolo conobbe Pazzaglia tramite Modugno, che conosceva bene, dedicandogli anche uno spettacolo, «Volare», onusto ormai di 825 repliche: «Furono loro a parlarmi di Cyrano e a dirmi: Pensiamo tu possa farlo bene. Ho atteso molti anni per realizzare il sogno. L'imponenza e le difficoltà dell'allestimento avevano finora scoraggiato produttori e registi». Ma Cannavacciuolo non s'è perso d'animo. L'educazione d'arte ricevuta dai maestri Eduardo De Filippo e Pupella Maggio contemplava un teatro di rigore e sacrificio: «La loro lezione vive in me anche qui, perché è indelebile. E, poi - vedrete - Cyrano è un eroe mediterraneo». © RIPRODUZIONE RISERVATA