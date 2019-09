Dance Inside, ​i grandi nomi della danza a Napoli per il nuovo anno accademico

Lunedì 2 Settembre 2019, 16:29

Dopo il grande successo del primo anno accademico di Dance Inside, la scuola di danza diretta da Sabrina di Lauro è pronta a dare il via alla nuova stagione: nata nel cuore di Napoli, in via Duomo, si è subito distinta per l’enorme passione messa in campo e per i grandi nomi che ha ospitato. Basti pensare al rimbombo che ha avuto il saggio di danza svolto recentemente al teatro Bolivar di Napoli: fra i tanti presenti Raimondo Todaro, ballerino professionista di “Ballando con le stelle” insieme alla collega Francesca Tocca di “Amici”. Ma non solo: per gli appassionati di musica una vera e propria sorpresa con Daniele Stefani che per l’occasione ha presentato il suo nuovo singolo che fa parte dell’album “La Fiducia”, realizzato con la collaborazione di Paolo Ruffini e Giusy Versace. Ricordato per aver realizzato la colonna sonora del film Gomorra e per aver portato la musica italiana nel mondo fino in Cile, dove è stato protagonista della versione spagnola del Musical Cat, Stefani è stato ben contento di aver scelto l’evento della Dance Inside per far conoscere la sua nuova canzone.All’interno della serata di arte e di spettacolo, dove si sono alternati diversi stili e coreografie di danza, si è distinta la prima diplomanda, Giulia Tammaro, che ha interpretato diversi ruoli accompagnata da un ballerino del San Carlo di Napoli. Un grande spettacolo di arte che Sabrina di Lauro ha messo in scena con l’aiuto dell’insegnante Sabrina Camarda e con la partecipazione di tutte le sue allieve. Un evento di cui la città va fiera per aver contribuito a diffondere l’arte in tutte le sue forme. E dietro la realizzazione del progetto c’è l’impegno e il lavoro di giovani donne napoletane che credono nella loro terra e hanno deciso di investire lì la loro passione cercando di realizzare i loro sogni.Ora col nuovo anno accademico la Dance Inside è pronta a lanciare numerosi corsi che abbracciano diverse discipline. Fra questi danza classica, danza moderna, Hip hop e video dance, danze caraibiche (salsa e bachata), caraibici baby, pilates, fitness, lady style. Lo start è previsto per il 16 settembre, mentre si preparano numerosissime novità grazie alla costante voglia di aggiornarsi e di sorprendere della giovane e talentuosa Di Lauro e delle sue collaboratrici.