«Dentro la terra, Ischia un anno dopo», successo per lo spettacolo teatrale

Grande successo ha riscosso lo spettacolo “Dentro la terra, Ischia un anno dopo” andato in scena al teatro “In Arte Vesuvio” di Napoli: una full immersion pluridimensionale dei sensi, tra foto, cinema e teatro. Lavoro ideato, scritto e diretto da Giorgio Bruno, che stravolge in maniera irrompente le barriere della quarta parete e dello stesso “distacco sensoriale" dai tragici eventi raccontati. “Dentro la terra” ha messo in evidenza "multiverso emotivo, acustico e visivo" che include e allo stesso tempo supera ogni distinzione universale dei sensi come siamo abituati a "percepirli" e raccontarli e lo fa con una poliedricità di strumenti e artifici interpretativi, attraverso: la galleria “perenne” degli scatti di Andrea Partiti e la sua esposizione senza filtri dell'animo umano; la proiezione di oggi e di ieri in chiave cinematografica e documentaristica, di quanto Ischia sia stata tragicamente colpita e delle sue ferite vive ancora oggi, attraverso gli occhi, i solchi sul viso, le rughe di chi, scampato alla devastazione, porta dentro e fuori i segni di una calamità, il dolore di quanto si sarebbe potuto evitare o prevenire e l'appartenenza innata ad una terra, viscerale, con un profondo senso operativo di riscatto.

Una piece teatrale al di là della quarta parete: una storia che rivive con le parole e i gesti, colpi di scena e mescolanza di codici linguistici, avvalorati dalla partecipazione attiva di “Tutte eguale song ‘e creature (con il supporto di Antonio Vanacore) e la metafora della disabilità, come la catastrofe stessa, non come limite definitivo, ma come specchio che ci mette di fronte ad una cruda e diversa espressione delle potenzialità dell'essere umano, che superano estetica, apparenze e luoghi comuni, specie se sul palco scendono in campo le emozioni del cuore, la purezza degli occhi, le voci rotte da un'imponenza che non fa distinzioni.