«Dialoghi fuori scena», Stéphane Lissner incontra Rosa Feola sulla web tv Teatro San Carlo

Nella puntata di “Dialoghi fuori scena”, in onda sabato 27 giugno alle ore 21 sulla web tv Teatro San Carlo, Il il sovrintendente Stéphane Lissner incontra Rosa Feola, soprano di origini campane conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero e considerata tra le migliori interpreti della sua generazione.

Rosa Feola sarà tra le protagoniste della stagione 2020/2021 del Teatro di San Carlo. A luglio 2021 sarà infatti Adina ne L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

Dialoghi fuori scena è il programma web in cui il Sovrintendente Stéphane Lissner dialoga con i più grandi artisti del mondo della Lirica, in onda ogni sabato a partire dalle ore 21.00 sulla web tv Teatro San Carlo che trasmette 24 ore su 24 un palinsesto interamente dedicato al Massimo napoletano, con le più belle opere, balletti, concerti, Speciali e rubriche.

Il programma, che ha una platea internazionale, ha ospitato nelle precedenti puntate: Emma Dante, Mario Martone, Daniel Barenboim, Maria Agresta, Juraj Valčuha, Michele Mariotti, Fabio Luisi, Francesco Demuro, Anna Pirozzi.

Tutta la programmazione in streaming della Web Tv Teatro San Carlo sarà annunciata di volta in volta attraverso i canali social del Teatro. Ogni contenuto potrà poi essere rivisto in ogni momento selezionando la voce “ondemand” o la voce “Palinsesto” della piattaforma e anche sui canali social.

