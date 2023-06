«Sedici anni fa, quando io e Betta Cianchini cominciammo, usavamo soldi veri, con cui lo spettatore pagava la "prestazione" dell'interprete-prostituta. Poi intervenne la Siae e ci bloccò. E noi inventammo i "dollarini"». Regista, drammaturgo, attore, Luciano Melchionna è ideatore e nume tutelare di «Dignità autonome di prostituzione». Lo spettacolo torna a Castel Sant'Elmo. E lo fa ancora sotto l'egida di Ente Teatro Cronaca e, non a caso, del Bellini, sensibile a un teatro che strappa da sé le muffe del ventesimo secolo. Il debutto è in programma domani sera, con repliche fino al 9 luglio, sulla piazza d'armi del maniero di origine angioina.

Risale al 2007 la prima edizione di questo originale format, che continua ad avere successo. Melchionna, spieghi ai novizi di che cosa si tratta: «Il rito è scompaginato. Non c'è visione frontale, si abbatte la quarta parete, cadono le restrizioni legate a posto, numero e fila; il teatro diventa un postribolo, in cui gli spettatori contrattano con le maitresse e gli attori-prostituta; pagano in "dollarini" (ricevuti all'ingresso) e hanno, in cambio, una prestazione d'arte, in forma di monologhi, da me scritti. A proposito, è appena uscito il secondo volume, Mi sfugge di volare, sottotitolo I mono-luoghi della dignità, Chi Più Ne Art edizioni».

Cos'accadrà a Sant'Elmo: «Lo spettatore entra e già lo spettacolo ha inizio nei camminamenti che lo portano in cima. L'anno scorso incontrò le lavandaie, omaggio alla Napoli di Roberto De Simone; quest'anno vedrà altre cose che non svelo. Dopo 15-20 minuti di passeggiata, tra colpi di scena ed emozioni, arriva sulla piazza, dove lo attende una formidabile band con batteria, contrabbasso, due chitarre, fisarmonica e violino, che suona per tutta la serata... sono quattro, cinque ore! La gente si accomoda dove vuole, cuscini, scalini, sedie, tappeti...». E lei? «Finora sono stato un "papi", in ricordo di quello appena scomparso. Ne hanno fatto un santo dimenticando chi fosse. Perciò, non lo sarò più. Altrimenti, non ce ne libereremo mai. Comunque, introduco il gioco e stimolo il pubblico: "Andate, diventate attivi, aprite le menti. Riconoscete all'arte il suo valore". E lo spettatore va. Sceglie un attore, si isola con lui e ascolta il monologo per cui ha pagato. Dopo un quarto d'ora, esce, ne cerca un altro, e così via. Finché si torna tutti fuori per la festa finale. Per la catarsi».

Perché il postribolo? «Cercavo un teatro capace di donare dignità agli artisti, che sono come prostitute senza tutela. Volevo dar loro una casa chiusa e protetta, dove esercitare la vocazione in autonomia, non in balia delle pressioni della società. Il nostro è teatro politico, che restituisce "dignità" anche al pubblico; che non consola e non fa ridere, ma dona emozioni e spunti per riflettere"».

Ora i personaggi: ogni attore ne ha uno. A Sant'Elmo saranno quasi 40, con una ventina di tecnici dietro le quinte. «Melchionna ci chiede di essere sempre attenti e generosi. Diamo davvero tutto. "Dignità" è faticosissimo», chiosa Daniele Russo, in arte Lia, nata pensando a un muratore, etero e sposato con figli, che si traveste per arrotondare la paga e ne approfitta per raccontarsi. Melchionna: «I monologhi coinvolgono perché raccontano storie comuni di normale crudeltà, dolore, ironia. Toccano corde profonde. Lia, per esempio, deve camuffarsi per essere se stessa». Daniele? «Mi succhia l'anima, ma mi dà molto; è portatrice di un pensiero sano, di libertà, dignità, identità; è dramma e allegria; un personaggio ingombrante e travolgente».

Alla fine, Melchionna, le ragioni di un successo tanto duraturo? «Il pubblico sa di andare in un luogo di magia, stupore, spettacolarità, libertà di scelta, meritocrazia, e cioè talento umano e artistico, non raccomandazioni; riscopre un teatro non punitivo, che ogni sera offre un debutto; perché io provo ogni giorno come alla vigilia di una prima. Il rapporto vis-à-vis tra attore e spettatore fa il resto». E Daniele: «Quando recito e incrocio lo sguardo di chi ho di fronte, tra noi si spalanca un universo».