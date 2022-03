Drusilla Foer, ecco il tour campano: prima Napoli poi Salerno e Caserta

La prima tappa in Campania dell’attesissimo spettacolo "Eleganzissima. Il recital" di e con Drusilla Foer, già programmato nella stagione 2021/22 del Teatro Nuovo di Napoli, sarà ospitata, giovedì 17 marzo 2022 alle 21 (repliche fino a sabato 19) dal Teatro Bellini di Napoli, cui la direzione del Teatro Pubblico Campano ha chiesto e incontrato la piena disponibilità ad accogliere le repliche dello spettacolo. Lo spostamento dello spettacolo, presentato da Best Sound con la direzione artistica di Franco Godi, sul palcoscenico di via Conte di Ruvo è stato imprescindibile dopo l’annullamento di una data per motivi artistici da parte della Foer, per offrire, così, maggiore disponibilità di posti, unitamente a quelli destinati agli abbonati del Teatro Nuovo.

Le tappe campane di Eleganzissima, tutte programmate dal Teatro Pubblico Campano, proseguiranno martedì 22 marzo al Teatro Verdi di Salerno e mercoledì 23 marzo al Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta. Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web. Il recital, da lei scritto e interpretato, prosegue il suo viaggio in una nuova versione aggiornata, raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata d'incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti, Loris di Leo (pianoforte) e Nico Gori (clarinetto e sax).

«In Eleganzissima – sottolinea la Foer - cerco di raccontare, narrare ed espormi con il mio punto di vista sulle cose. Sono un’anziana signora che si prende il lusso di dire ciò che pensa, tipico di una certa età. Alleggerire, intrattenere far riflettere su temi su cui per prima sono pronta a cambiare visione. Una nuova canzone che ho inserito nel recital parla di unicità, di apertura all’altro, di confronti e incontri. Suggerisce la modalità unica per costruire una società civile: l’ascolto».

Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si troverà coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.