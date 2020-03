Eros e Priapo, Massimo Verdastro porta in scena l'invettiva di Gadda contro il ventennio fascista

Massimo Verdastro porta in scena il suo monologo da “Eros e Priapo”, il feroce e satirico libro di Carlo Emilio Gadda scritto nel 1944 contro il delirio della dittatura fascista e il carisma persuasivo del suo leader Benito Mussolini, secondo una rilettura psicologico-sessuale “…riguardante il sostrato erotico del dramma ventennale…”, come scrisse lo stesso Gadda nella presentazione al testo. In programma al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, direzione artistica di Laura Angiulli, in Via Concezione a Montecalvario 34, da martedì 3 a sabato 7 marzo alle ore 20,30, e domenica 8 marzo alle ore 18, lo spettacolo è un’altra grande prova attoriale e registica di Verdastro che da oltre quarant’anni calca i palchi per dar voce al suo anticonvenzionale pensiero scenico, proveniente spesso dalle pagine letterarie.



"Eros e Priapo" è prodotto da Teatro Galleria Toledo Napoli - Materiali Contemporanei, Compagnia Diaghilev e Compagnia Massimo Verdastro, con la drammaturgia di Verdastro e Luca Scarlini, il progetto scenico e i costumi di Pier Paolo Bisleri e il progetto luci di Cesare Accetta.