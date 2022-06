Campania teatro festival, programma 15esimo giorno: un viaggio tra storia e musica

Saranno protagonisti nella quindicesima giornata del Campania teatro festival, il real bosco di Capodimonte, il teatro Mercadante e il teatro Grande di Pompei.

Per la sezione prosa nazionale, a Capodimonte alle ore 21, ci sarà la replica di Contractions di Mike Bartlett . La satira del drammaturgo britannico porta sul palco la vicenda di Emma e di una manager senza scrupoli per indagare il confine sottile che separa lavoro e vita privata. Al teatro Mercadante invece, alle ore 21, la sezione musica presenta tribute to Morricone. Lo spettacolo rievoca l’universo sonoro del grande maestro in un viaggio guidato dai musicisti Gilda Buttà e Cesare Picco. Picco, raffinato improvvisatore, incontra Buttà, considerata interprete ufficiale di Morricone per averne eseguito l’intera produzione pianistica. I due pianoforti proporranno il repertorio del celebre compositore ora in dialogo nell’intimità di parentesi solistiche. Le melodie sono quelle ormai entrate a pieno titolo nella memoria collettiva: dalle colonne sonore del grande cinema sino a quelle presenti in pellicole meno conosciute.

Tra i progetti speciali, debutta Due Regine presso il teatro Grande di Pompei alle ore 21. Un incontro speciale, che porterà in scena un irriducibile scontro tra due donne della storia: Mary Stuart vs Elizabeth Tudor. Regine e rivali, le due donne sono legate indissolubilmente l’una all’altra in virtù del loro aperto contrasto. La realtà storica si intreccia con una drammaturgia parallela di grande suggestione, sospesa tra racconto e sogno.

Sempre tra i progetti speciali, il Mercadante ospita Pinocchio. Che cos’è una persona? Una residenza creativa di 12 giorni all’interno del festival, aperta a un massimo di 15 ragazze e ragazzi con disabilità fisica e intellettiva e a persone che vivono una condizione di fragilità.