Fiabe d’Autunno, all’Orto Botanico di Napoli c'è “Nello specchio di Biancaneve”

Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:17

“Nello specchio di Biancaneve”, sabato 5 ottobre 2019 (ore 11, replica domenica 6) è lo spettacolo che Giovanna Facciolo, autrice e regista, trae dalle favole dei Fratelli Grimm.È in scena all’Orto Botanico di Napoli per la 24 edizione delle “Fiabe d’Autunno”, rassegna dedicata ai piccoli ideata e promossa dall’Associazione I Teatrini e realizzata con l’Università degli Studi Federico II in collaborazione con la Regione Campania ed il Comune di Napoli.Con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello (i costumi e gli elementi di scena sono di Iole Cilento), in questo allestimento, itinerante nel magnifico scenario del parco napoletano, Giovanna Facciolo immagina una nuova storia non per Biancaneve ma per il suo Specchio. «Stanco della stessa famosa domanda - specchio, specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? - che lo perseguita da secoli, il meschino si ribella alla sua immobile schiavitù, all’ingiusto e inutile destino cui è condannato, e abbandonando la fiaba, fugge lontano dalla crudele Regina e dal suo desiderio di vuota bellezza». E così adulti e piccini lo incontreranno tra gli alberi dell’Orto Botanico, assorto in un momento di «riflessione … come solo uno specchio sa fare …».Desideroso di un nuovo e profondo senso di bellezza, vagherà insieme agli spettatori per luoghi e fiabe, in cerca di una nuova vita, tra le insidie e i pericoli disseminati lungo il cammino da una Regina cattiva tutt’altro che rassegnata. Si scoprirà tutto nel percorso teatrale che, nello scenario naturale di questo luogo incantevole, condurrà il pubblico tra le fiabe più conosciute dei fratelli Grimm: Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Rosaspina.«Un andar per fiabe - sottolinea Facciolo - che diventerà presto un piccolo viaggio di trasformazione, di formazione ai sentimenti, all’agire per il bene contro il male, a saper scegliere da che parte stare, semplicemente con gli strumenti di cui si dispone, secondo le proprie possibilità, e che ci porterà a scoprire che Principi si può diventare, coltivando il bene e fuggendo il male, ascoltando il proprio cuore per arrivare là dove ti porta Amore».