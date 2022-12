Galleria Toledo, “40 anni in penombra” venerdì alle 21

Venerdì 9 dicembre alle 21 a Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario, 34 ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, “40 anni in penombra”, il quarantennale dello spazio teatrale del Vomero BarDeFe', luogo di ricerca e avanguardia, fondato da Adolfo Ferraro, Luciano Barbarisi e Enrico de Notaris.

Ospiti di una serata speciale Antonella Morea, Riccardo De Luca, Cristina Donadio, Luca Taiuti, Gino Curcione, Giovanni Manzo, Lino Vairetti, Deborah M.Farina, Gino Aveta e Marco Mario de Notaris.

Presenta Domenico Ciruzzi.

Durante la serata sarà presentato il cortometraggio “Un Due Tre Stella” di Deborah M. Farina.