A Galleria Toledo in scena «Il Natale dei Popoli» de Le Kassandre

Benvenuti al “Il Natale dei Popoli”, martedì 20 dicembre alle 20.30 al teatro Galleria Toledo. È uno spettacolo realizzato nell’ambito di “INSIEME: Interpretiamo la Natalità, Spettacolo Inclusivo di Espressione di Musica Etnica”, un progetto di integrazione e scambio interculturale ideato da Le Kassandre, associazione che opera da anni nel territorio di Ponticelli per il contrasto alla violenza di genere, realizzato con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del programma “Altri Natali”.

Le Kassandre, con la direzione di Elisabetta Riccardi, hanno ideato una sfida: proporre laboratori esperienziali gratuiti di canto e danza che vedessero la partecipazione attiva di donne, italiane e straniere, abitanti della città. All’appello hanno risposto donne migranti afferenti a diverse realtà associative come Cidis, Scugnizzo Liberato, Bellaruss, LESS, la Bottega di Amma, insieme a quelle sopravvissute alla violenza di genere, utenti delle Kassandre, e a tante altre desiderose di mettersi in gioco. I laboratori che si sono svolti dal 12 al 19 negli spazi di Auditorium Novecento Napoli sono andati dal coro multietnico, condotto dai musicisti di Bagarija Orkestar, alla danza e coreografia, diretto dalla psicologa e arteterapeuta Diana Magri; a questi si sono affiancati i focus group delle psicologhe dell’associazione.

Le diverse esperienze delle donne coinvolte nei laboratori si coniugano ne “Il Natale dei Popoli”, lavoro di tradizione e contaminazioni musicali diverse che vede protagoniste italiane, russe, ucraine, nigeriane, peruviane, srilankesi, burkinabè, ivoriane, con la danza e le coreografie di Magri e le sonorità “balcanico napulegne” di Bagarija Orkestar: Sergio ‘Peone’ Dileo - Sax, Clarinetto, Ciro Riccardi – Tromba, Marcello Squillante - Fisarmonica, Voce, Joe Zerbib – Trombone, Antonio ‘Gomez’ Caddeo – Susafono, Antonino Anastasia – Darbuka, Cristiano Della Monica – Tapan. Ingresso gratuito, per prenotarsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo infolekassandre@gmail.com.