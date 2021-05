Lo spettacolo «In casa con Claude», in programma presso il Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo dal 18 al 20 maggio, è rinviato a data da destinarsi a causa dell'indisposizione fisica di uno dei componenti della compagnia. Il prossimo appuntamento in cartellone è «La conoscenza della non conoscenza.05», performance di danza contemporanea con Adriana Borriello, prevista per il 22 e 23 maggio.