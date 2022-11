Galleria Toledo, torna in scena «Il Mercante di Venezia»: tra gli spettatori presenti 900 studenti di licei e università napoletane

Torna a grande richiesta da sabato 19 novembre alle 20.30 in scena al teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo ai Quartieri Spagnoli «Il mercante di Venezia», drammaturgia e regia di Laura Angiulli. Repliche domenica 20 alle 18 e nel prossimo fine settimana il 25, 26, 27 novembre 2022. Il celebre testo di William Shakespeare è molto amato dagli studenti napoletani che ogni anno dal 2014 vengono a vedere l’originale allestimento della regista napoletana, fondatrice dello spazio d’avanguardia in via Concezione a Montecalvario, 34. Quando si entra a Galleria Toledo per assistere alla rappresentazione de «Il mercante di Venezia» i nove attori sono già sul palco; attendono l'ingresso del pubblico in sala con i piedi immersi nell'acqua, in una grande vasca. La scena è viva, assolutamente affascinante. L'acqua riflette la luce sulle pareti del teatro e ci si ritrova, come per magia, catapultati in una laguna».

Quest’anno sono 900 gli allievi di licei e università napoletane spettatori delle matinée teatrali. E da domani venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022 il teatro d’innovazione fondato proprio da una donna oltre 30 anni fa ospita «Illumina: rete, teatro donne», incontri e dibattiti sulla parità di genere nelle arti performative. Evento della compagnia italo-cubana Metec Alegre di Alina Narciso per il ventennale del festival di drammaturgia femminile La Escritura de la/s diferencia/s. Intervengono, fra gli altri, Nadia Baldi, regista e co-direttrice artistica del Campania Teatro Festival. La drammaturgia e la regia de «Il mercante di Venezia» sono firmati da Laura Angiulli. In scena Paolo Aguzzi, Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia, Stefano Jotti, Antonio Marfella, Andrea Palladino, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza e Fabiana Spinosa.