Teatro Augusteo di Napoli sold out per Gino Rivieccio nello show a sostegno della Lilt

Sold out al Teatro Augusteo di Napoli per lo spettacolo «Rimettetevi comodi» di Gino Rivieccio, serata a sostegno della Lilt di Napoli guidata dal professore Adolfo Gallipoli D’Errico. Il ricavato andrà infatti a finanziare l’attività istituzionale della Lilt di Napoli ed in particolare il progetto dedicato alle pazienti e ai pazienti considerati liberi dalla malattia (lo sono dopo cinque anni), «Il recupero psicofisico del paziente oncologico».

Spettacolo comico-musicale coinvolgente, molto apprezzate l’orchestra Minale Big Band e le performance di Federica Avallone. Tutti ripetutamente applauditissimi.

«Ringraziamo di cuore Gino Rivieccio e la sua straordinaria compagnia - afferma il professore Adolfo Gallipoli D’Errico - per aver deciso di dedicare la serata alla Lilt e la famiglia Caccavale che ha generosamente messo a disposizione il teatro. Questa serata così affollata di amici dimostra non soltanto come l’arte e lo spettacolo possano in qualche modo essere degli straordinari motori della solidarietà ma anche come questa città, Napoli, per quanto se ne possa dire, è sempre in prima linea a tendere una mano a chi soffre. E questo dà tanta speranza».

Tra i presenti, diversi componenti del consiglio direttivo Lilt e il comitato promotore al completo tra cui Simona Gallipoli, Fernanda Speranza, Daniela Faraone, Paola Abbamonte, Ada e Maurizio Maddaloni, Edy e Roberto Parrella, Elisabetta Garzo, Valentina e Fulvio Martusciello, Imma e Salvio Zungri, Luciana Marinelli, Otto Buccafusca, Giovanna e Geppino Maiello, Mino Cucciniello, Annalisa de Paola, Mariella Siani, Barbara Petrone, Simona Creazzola, Roberta Buccino, Adriana e Maria Elena Altieri, Giuliana e Luciano Giardino, Giusy Lanni, Marina Nappa, Maria e Fabio Pinto, Eugenia e Paolo Scarnecchia, Loredana Russo, Patrizia Sbordone, Silvia e Massimo Riccardi, Annalisa Di Mauro, Flora Nappi, Marco Rocco ed i giornalisti Laura Caico, Giuseppe del Bello e Anna Paola Merone e Roberto Aiello.