«Mamma, ma!», Daniela Ioia da Gomorra al teatro Tram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un monologo esilarate: dall’8 al 10 novembre al Teatro Tram di Napoli Daniela Ioia - che tra i suoi ultimi successi annovera la partecipazione a- sarà protagonista di «Mamma, mà!», scritto da Massimo Andrei, per la regia di Gennaro Silvestro e prodotto da Teatro Insania.L’attrice partenopea, dopo la felice esperienza nella quarta stagione di Gomorra ed aver interpretato Donna Armida nella versione cinematografica de Il sindaco del Rione Sanità diretta da Mario Martone, torna a teatro con un ruolo comico e tutto al femminile.Nella pièce, che la vede impegnata con varie repliche in Campania, interpreta una donna alle prese con un test di. Mentre attende il risultato, ha gli incubi e sogna delle possibili tipologie di mamme.Come dichiara Daniela Ioia: «Mamma, ma' quest’anno ha un valore maggiore, ritorno in scena con questo spettacolo pazzesco, dopo quasi un anno, e da madre. Infatti, proprio l’anno scorso, durante la preparazione ho scoperto di essere incinta di mio figlio. Mi diverto tremendamente, e grazie al testo comico, ma mai banale die la regia ad hoc di, riesco ad esprimere me stessa. Mi piace vedere il pubblico divertito e, spaziare tra ruoli drammatici e comici mi stimola sempre».