Il Balletto del Teatro di San Carlo protagonista de «Le Quattro Stagioni» in streaming su Facebook e Mymovies.it

Sarà visibile da domani venerdì 12 febbraio alle ore 20 sulle consuete piattaforme MyMovies.it e Facebook lo streaming de Le Quattro Stagioni, balletto che vedrà protagonista il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo nella coreografia concepita da Giuseppe Picone sui famosi Concerti di Antonio Vivaldi, tra le pagine più note e amate della musica barocca, eseguiti dal vivo dall' Orchestra del San Carlo, violino solista e Maestro concertatore Cecilia Laca.

I costumi sono di Giusi Giustino, le luci di Nunzio Perrella. La coreografia è stata studiata da Picone con particolare attenzione alle regole sul distanziamento sociale fra i ballerini.

Sono talmente conosciute le Stagioni di Vivaldi che si potrebbe pensare che non resti molto da scoprire. E invece esistono tanti misteri da svelare in quello che uno studioso ha recentemente chiamato “l’Affaire Vivaldi”. Vivaldi era molto famoso al suo tempo, ma dopo la sua scomparsa nel 1741 il suo nome era stato dimenticato fino a quando in maniera fortunosa la sua musica fu ritrovata e rieseguita nel Novecento. Tra i pochi brani che di lui non furono mai dimenticati, perché pubblicati mentre era in vita, la raccolta delle “Quattro Stagioni” contiene i brani vivaldiani più popolari e universalmente amati. Il frequente riferimento al ballo nei quattro brevi poesie che furono inserite per commentare queste musiche nell’edizione originale (pubblicata ad Amsterdam nel 1727 col titolo “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione” del 1727) rende ancora più coerente la scelta del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di costruire uno spettacolo su queste musiche, eseguite dall’Orchestra del Teatro con la coreografia concepita Giuseppe Picone.

Chi ha voglia di condividere emozioni e allo stesso tempo desidera sostenere la cultura potrà acquistare l’accesso allo streaming del balletto come regalo di San Valentino per il proprio partner.

Sabato 13 Febbraio a partire dalle ore 10.00 sarà disponibile sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple podcast, il racconto di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, incentrato sul legame tra le due storiche dimore dell’arte e della musica, nell’ambito del progetto di narrazione partecipativa “Voci di Memus”.

