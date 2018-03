Il musical Pinocchio a Napoli per uno spettacolo formato famiglia

Mercoledì 7 Marzo 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:06

L'allegro e simpatico burattino, nato dalla penna di Collodi, in versione musical. Il viaggio tra cultura e creatvità di una delle favole che ha appassionato intere generazioni e che nella versione show rende il racconto ancora più intrigante. Dopo il grande successo di Mary Poppins, la MBC torna in scena con una delle fiabe più famose del mondo Disney e per il parterre napoletano l'appuntamento è nei giorni 17 e 18 marzo, al Teatro Salvo D'Acquisto(via Morghen 58).Un grande cast darà vita a oltre due ore di spettacolo dal ritmo travolgente, affrontando problematiche sempre attuali, come la diversità, la famiglia, il rapporto genitori-figli, l'amicizia e porterà ad accompagnare il burattino nel suo lungo, e a tratti complicato, percorso di crescita. Interpretato da Mario Trimarco Pinocchio ​dirotterà le sue avventure tra la poesia del teatrino di Mangiafuoco, le gag di Gatto e Volpe, la magia di Turchina il tutto incastonato nel meraviglioso mondo dei balocchi.Un perfetto family entertainment che commuove, diverte, su testo originale di Saverio Marconi, musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e la regia affidata a Chiara Allocca e Francesca Santaniello.