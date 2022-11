Il Teatro cerca casa in jazz: ecco il duo Galli-Amazio

Il Teatro cerca casa ospita il jazz. “Sketches of swing” è il titolo del concerto che vede protagonisti, sabato 12 novembre alle 18,30 al Parco Grifeo a Napoli, la vocalist jazz Maresa Galli accompagnata alla chitarra dal maestro Enzo Amazio. “Da Tenderly” a “The man I love”, da “A night in Tunisia” a “Insensitive”, la serata spazia dallo swing alla bossa nova: George Gershwin. Antonio Jobim, Duke Ellington ma anche Charlie Parker, Stan Getz e Thelonious Monk per un omaggio all’epoca d’oro del jazz e ai suoi più famosi standard.

Spazio, come in ogni salotto del Teatro cerca casa, anche al racconto di aneddoti, storie e chiacchiere per uno scambio reale tra artisti e pubblico. L’accesso al concerto è solo su prenotazione obbligatoria info@ilteatrocercacasa.it

Il Teatro cerca casa è un format molto noto che nasce, undici anni fa, da un’idea del drammaturgo Manlio Santanelli che spiega: «E’ una occasione, una opportunità per il teatro e gli spettatori di sperimentare una dimensione diversa di fruizione di una performance dal vivo. Animata da attori, drammaturghi e operatori culturali del settore, l’iniziativa intende conciliare l’“intimità” propria di una casa privata con il “teatro” nel suo significato più antico e veritiero, senza mancare di lasciare spazio anche alla musica (con o senza accompagnamento in prosa) e a nuovi autori che si apprestano per la prima volta a calcare le tavole di un palcoscenico (in questa occasione “casalingo”)». Info su www.ilteatrocercacasa.it