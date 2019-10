«Il teatro cerca casa» porta in salotto spettacoli, recital e concerti

La formula funziona e resta la stessa, gli spettacoli e i luoghi si rinnovano di edizione in edizione (quella attuale è l’ottava): è “Il teatro cerca casa” – rassegna che mira, per dichiarazione del proprio ideatore Manlio Santanelli, a essere “una opportunità per il teatro e gli spettatori di sperimentare una dimensione diversa di fruizione di una performance dal vivo”.



Così, la selezione di appartamenti e spazi non ordinari e poi quella dei protagonisti hanno dato vita a un nuovo cartellone. Si prevede di andare avanti sino a fine anno, e il programma completo si può consultare sul sito ilteatrocercacasa.it (dove si troveranno pure le modalità per la prenotazione obbligatoria, che è possibile fare anche alla mail info@ilteatrocercacasa.it o ai numeri 347/0963808 e 081/5782460).



Ma veniamo a qualche data, per dare almeno un paio di appuntamenti e un’idea della varietà degli spettacoli. Così, ad esempio, questo sabato 26, Maurizio Murano – accompagnato al piano da Mariella Pandolfi – porterà in scena “Una notte con le stelle e con te”. La performance è un excursus tra generi e stili, che comprenderà tra gli altri “Gastone” di Petrolini e “Vesti la giubba” di Leoncavallo, Shakespeare e Pasolini, De Filippo e Viviani.



Lunedì 4 novembre, invece, si sbarcherà al Vomero, per rendere omaggio a Anna Magnani: si intitola “Io Anna Magnani. L’essenza e la poesia di un mito” lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Sarah Falanga – che nasce dall’amore per la grande attrice e dalla volontà di raccontarla anche a chi non la conosce; e da quello per il teatro, che si nutre pure della responsabilità di interpretarlo.



Sempre quella settimana (sabato 9), l’omaggio sarà invece a Viviani: Massimo Masiello, con Luigi Tirozzi alle tastiere, porta in scena “Masiello canta Viviani”.



Ma diamo uno sguardo anche a dicembre, perché il 2 arriva a Napoli (dopo una data a Ercolano) Maurizio Capone: fondatore di Capone & BungtBangt – band "nata dalla nobile idea del riciclo creativo", trascinante e ricca di strumenti originali – stavolta è sul palco da solo. Il recital si chiama "Junk Solo" ed è pensato per adulti ma anche per ragazzini. La performance svelerà come nascono i suoi strumenti, accogliendo gli spettatori in un mondo nel quale oggetti abbandonati e rifiuti si trasformano in suoni e in musica.