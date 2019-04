Il Testamento di Pietra a Cappella Sansevero, apertura straordinaria il 12 aprile

Lunedì 8 Aprile 2019, 10:13

Venerdì 12 aprile (20.00), nell'ambito degli appuntamenti proposti dal Museo Cappella Sansevero per la Primavera 2019, NarteA torna a Cappella Sansevero (in apertura straordinaria), con la sua visita teatralizzata di maggior successo Il Testamento di Pietra,scritta e diretta da Febo Quercia, che vede in scena Sergio Del Prete, Andrea Fiorillo, Antonio Perna. NarteA realizza percorso guidato nella storia e tra le opere di Cappella Sansevero e nella Cavea sotterranea, attraverso le parole della guida Lina Toscano, alternando alla ricostruzione storica il fascino dello spettacolo. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il costo del biglietto è di € 18,00 + € 2,00 diritti di prenotazione. I biglietti sono acquistabili solo online, all’indirizzo museosansevero.it/eventi-speciali/. Per info 339 7020849 o 333 3152415.Il Testamento di Pietra è un viaggio nel tempo, tra storia e alchimia, leggende e studi scientifici, in cui sarà fatta luce sulla figura del principe Raimondo di Sangro, che si intreccia a quella di altri due personaggi, lo scultore napoletano Giuseppe Sammartino e il medico palermitano Giuseppe Salerno. Nell'ambito della visita teatralizzata, si potranno ammirare all’interno della navata, il Cristo velato — tra i più singolari capolavori della scultura di tutti i tempi su cui si addensano numerosi misteri — la Pudicizia e il Disinganno e la Cavea sotterranea, concepita dal principe di Sansevero come tempietto sepolcrale destinato ai suoi discendenti, oggi luogo in cui sono conservate le famose Macchine Anatomiche.L'iniziativa di NarteA, voluta dal Museo Cappella Sansevero, intende ricostruire la figura complessa ed enigmatica e l'immaginario del principe Raimondo di Sangro, ideatore del progetto iconografico del complesso monumentale, nonché originale esponente del primo Illuminismo europeo, prolifico inventore e intraprendente mecenate, intorno alla quale si rincorrono ancora numerose leggende. Il Museo Cappella Sansevero presenta fino al 14 giugnouno speciale calendario di visite tematiche, per offrire ai visitatori la possibilità di godere degli ambienti museali in esclusiva e durante l’orario serale.