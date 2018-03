Il Trianon cerca aspiranti artisti: al via le selezioni per «Forcella Strit»

Venerdì 9 Marzo 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:12

Una notizia da non perdere per aspiranti attori e cantanti. Il Trianon Viviani infatti ha pubblicato in queste ore un invito per aspiranti artisti, di Forcella e non solo, a presentare le candidature ai provini che selezioneranno i partecipanti al laboratorio intensivo che preparerà poi Forcella Strit, il progetto-spettacolo ideato da Nino D’Angelo con Peppe Lanzetta e diretto da Abel Ferrara, in scena nella prossima stagione teatrale.Curato da registi, pedagoghi e musicisti di riconosciuto livello, il laboratorio, a partecipazione gratuita, si terrà presso il teatro del popolo in varî cicli di lavoro, tra la fine di marzo e ottobre prossimo ed è rivolto ad un massimo di venti allievi attori, attori e cantanti, di Forcella e non solo, di ambo i sessi ed età compresa tra i 18 e i 40 anni.Le candidature, corredate di lettera di presentazione e curriculum completo di foto, dovranno pervenire all’indirizzo laboratorio@teatrotrianon.org entro giovedì 22 marzo prossimo.Finanziato dalla Regione Campania e realizzato dalla Scabec, con l’ideazione e l’organizzazione del Trianon Viviani, Forcella strit è un progetto che punta all’emersione di talenti – spesso inconsapevoli o «oppressi» da situazioni di difficoltà in aree di particolare disagio sociale come il quartiere Forcella – e alla diffusione di una cultura della relazione umana.Tra le sue attività qualificanti vi è la creazione di un laboratorio permanente, interno al teatro del popolo, che offra al Trianon Viviani un bacino di attori, musicisti e cantanti da coinvolgere nelle produzioni future.