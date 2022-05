Studio sull'infanzia negata, l'iniziativa all'Università Federico II

Studio sull'infanzia negata è il tema del nuovo appuntamento di Teatro Forum, iniziativa del progetto F2 cultura della Federico II, in programma venerdì 13 maggio 2022, alle 11, nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo. Stavolta al centro del dibattito c’è l’infanzia negata. Ne parleranno Maria Filippone, vicesindaco del comune di Napoli, Patrizia Esposito, già presidente del tribunale dei minori di Napoli, Luisa Franzese, dirigente ufficiale VI - ambito territoriale di Napoli dell’ufficio scolastico regionale, Luigi Malcangi, referente regionale dei programmi per la Campania e Basilicata - Save the Children Italia, e Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale con i bambini.

APPROFONDIMENTI LO SPETTACOLO «Resilienza 3.0» lo spettacolo di Massimiliano Gallo al... IL FESTIVAL Campania Teatro Festival, sette eventi musicali in attesa della... LO SPETTACOLO Al Trianon Viviani «La donna è mobile» di Vincenzo...

Introdurrà l’incontro Rita Mastrullo, prorettrice dell'università di Napoli Federico II e coordinatrice di F2 cultura. Come di consueto, la cantante Barbara Buonaiuto aprirà la mattinata, stavolta con il brano «Balla pe' me» mentre l'attrice Clara Galante reciterà alcuni versi di Medea da Euripide, accompagnata dalla pianista Cinzia Pennesi, musica di Jiri Antonin Benda, adattamento di Friederch Wilheim Gotter e regia di Alessio Pizzech. Lo spettacolo, promosso da F2 cultura, si avvale del patrocinio del comune di Napoli.