Teatro San Carlo accende ON, prima piattaforma digitale di un Teatro d'Opera in Italia

Pronta a trasmettere On - Il Teatro delle Culture della Fondazione Teatro di San Carlo che sarà online venerdì 20 maggio. È la prima piattaforma digitale di un teatro lirico in Italia, programmato e finanziato dalla Regione Campania - piano operativo complementare regione lirica 2020. Il progetto della piattaforma digitale è nato in accordo con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante i difficili mesi della pandemia.

On – Il Teatro delle Culture ha la sua mission nella costruzione di uno spazio di innovazione sociale e di inclusione, offrendo un palcoscenico virtuale come nuovo campo di sperimentazione artistica. Nello stesso tempo, la fondazione teatro di San Carlo si propone con On di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Napoli e della Campania, come motore di attrazione dei flussi turistici internazionali. La piattaforma si muove in un’ottica di ampia fruizione e ha come premessa editoriale avvicinare pubblici diversi. I contenuti, disponibili a titolo gratuito o in modalità «pay per view», sono divisi in tre sezioni principali: performances, places, stories. Ci saranno inoltre anche sezioni pop -up, dedicate a programmi, momenti o rassegne speciali, per giovani registi e visual artists. Il palinsesto include grandi eventi trasmessi in esclusiva in live streaming, tesori d'archivio e spettacoli d'opera distribuiti on demand, interviste ad artisti di fama mondiale, speciali dietro le quinte e contenuti dedicati al racconto della città di Napoli e del territorio campano.

Su quest’ultimo aspetto, singolare il «viaggio» raccontato da dieci giovani registi vincitori del bando Scena Aperta, autori di dieci cortometraggi. L’offerta editoriale verrà costantemente arricchita: un sistema aperto che consentirà a produttori e imprese di valorizzare i propri contenuti e trovare spazi di visibilità e di distribuzione, affinché la piattaforma divenga strumento di narrazione delle piccole, medie e grandi imprese del territorio campano. Enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, partner di prestigio hanno già collaborato con la fondazione Teatro di San Carlo per generare una nuova consapevolezza sui temi della cultura, delle arti, della creatività. Inoltre, sono stati già attivati stage di formazione e tirocini per il personale tecnico e creativo con studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, università degli studi di Napoli Federico II e università degli studi di Salerno, Conservatori della Campania, propedeutiche ad un inserimento al lavoro. Grazie al prezioso contributo di Archivio Storico Luce e Rai Teche, On è luogo di memoria e innovazione, per rivivere le grandi vicende artistiche che hanno scandito la storia del Massimo napoletano.

On ospita anche film, documentari, corti di animazioni prodotti da istituzioni culturali, case di produzione, registi indipendenti e associazioni che da sempre si muovono nel territorio per la valorizzazione di giovani talenti. Tra i partner attualmente figurano: Rai Teche, Istituto Luce, Istituto Italiano di Studi Filosofici, Accademia di Belle Arti di Napoli, Film Commission Regione Campania, Mad Entertainment, Parallelo 41, Bronx Film, Associazione Gioco Immagine Parole, Artecinema, Casa del Contemporaneo, Giano Bifronte. «La fondazione Teatro di San Carlo compie con On - Il Teatro delle Culture un nuovo passo in avanti nella diffusione della cultura italiana nel mondo - afferma il sovrintendente Stéphane Lissner - puntando su nuove forme di fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Attraverso i nuovi linguaggi, il San Carlo intende continuare a svolgere quella fondamentale funzione civile e sociale che è la mission di un teatro pubblico.

On, infatti, nasce all’insegna dell’inclusività ponendosi come obiettivo il raggiungimento del più alto numero di partecipanti possibile». «Oltre alle produzioni artistiche - dichiara il direttore generale Emmanuela Spedaliere - la piattaforma racconterà non solo i luoghi della nostra città e della nostra regione, ma anche tutte le progettualità trasversali che nascono attorno al San Carlo, dagli educational ai progetti speciali. In questo modo speriamo che On possa diventare nel tempo un vero e proprio attrattore turistico. Una sezione specifica inoltre sarà dedicata alla formazione, confermando l’attenzione che da sempre il San Carlo ha verso le generazioni future».