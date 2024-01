“Io e la mia signora”, Rosario Sannino al piccolo teatro Arca’s

Spaziando tra il cabaret e il grande teatro del’900, la canzone napoletana e Jerry Lewis, in “Io e la mia signora” Rosario Sannino proporrà sabato 20 gennaio alle 21 e domenica 21 gennaio alle 18.30 sketch e monologhi più o meno celebri, senza tralasciare grandi drammi della modernità come le morti sul lavoro e l’immigrazione.

Al piccolo teatro Arca’s di via Veterinaria, due serate all’insegna della comicità e della leggerezza. «Credo che la risata sia l'unico strumento attraverso il quale ogni uomo possa mettere da parte rancore, odio e cattiveria e lavorare meglio per costruire un mondo migliore», afferma l’attore-cabarettista, ansioso di riporre nel baule delle cose passate i panni dell’anziana signora interpretata per anni ne “La Signora Sannino”, uno dei personaggi più apprezzati della trasmissione tv “TeleGaribaldi”.