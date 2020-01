A ciascuno il Duo: Ivan Dalia e Luca De Lorenzo al Cinema Teatro Posillipo

A CIASCUNO IL DUO” DOMENICA 19 GENNAIO AL TEATRO POSILLIPO



Ivan Dalia, pianista e compositore, e Luca De Lorenzo, cantante lirico e attore, si uniscono in un duo paradossale nello spettacolo “A ciascuno il Duo”. Lo show, che si terrà il 19 gennaio alle ore 18 al Cinema Teatro Posillipo, è inserito nella programmazione delle attività culturali e artistiche del teatro e ripercorre la storia della musica classica attraverso il linguaggio, musicale, teatrale e comico.



Canto e piano inscenano, infatti, un dialogo tra la lectio leggera e vivace e lo show comico e colto. L’intento dello spettacolo è incuriosire le persone comuni ad una musica poco comune. Lo scopo è ludico e formativo al contempo: la storia della musica e dei grandi compositori del passato viene raccontata attraverso il linguaggio comico dei due artisti, il cui scambio è teatrale ed a volte surreale.



Il Duo vuole sdoganare l'idea della musica classica come macigno polveroso ed incomprensibile, e regalare emozioni e tanto divertimento. Non è un concerto, non è un spettacolo di cabaret, è semplicemente musica.































Bio degli artisti "A ciascuno il Duo"









Ivan Dalia Pianista / compositore









Ironico, dinamico, diretto.







Negli ultimi 2 anni viaggia fra l'Europa e gli Stati Uniti,



si esibisce come pianista solista all’istituto italiano di cultura di New York con una Performance di gran successo, al lillypad di Boston, in trio al Tone-colurs-festival di Berlino e terzo classificato al PRYO International Composition Contest nella città di Seattle.



Nel 2018 partecipa al Pozzuoli Jazz Winter con una delle stelle del jazz, la cantante Roberta Gambarini, e a Cagliari con il suo trio al Festival Forma e Poesia nel jazz.



Il suo primo album prodotto da Fabio Massimo Colasanti è uscito nel marzo del 2018, come Guest alcuni musicisti di fama internazionale, tra cui Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani. (Ascolta il mio nuovo album su Spotify)



Nel Settembre 2017 per la seconda volta conduce la 22esima edizione del Premio Braille trasmesso su Rai Uno in diretta dal teatro Brancaccio di Roma.



Nel 2010 partecipa come compositore della colonna sonora nel film Napoli 24 di Paolo Sorrentino.



Nel 2007 vince il primo premio del Concorso Internazionale per Musicisti Ciechi nella città di Kursk, in Russia.



Nel 2006 la prima grande emozione al Marechiaro Jazz Festival, suona con il mito dell’armonica Toots Thielemans.



Pianista e concertista, nato a Teverola un piccolo centro vicino Caserta nel 1985, Ivan è cieco dalla nascita. Si approccia alla musica sin da subito, e conclude il suo percorso formativo diplomandosi in pianoforte nel 2011 e poi in composizione nel 2016, al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, con il massimo dei voti.





















Luca De Lorenzo Cantante Lirico / Attore









Istrionico, irriverente, comico.









Luca De Lorenzo, bass/baritone, nato a Napoli nel 1987, diplomato in canto lirico presso il Conservatorio San Pietro a Majella e laureato con lode in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.



Ha collaborato con registi come Roberto De Simone, George Malveus, Cesare Scarton, Gigi Dall’Aglio, Mariano Bauduin e James Bonas.



Ha debuttato in diversi ruoli in teatri italiani ed esteri: L’ Arena di Verona, Teatrino di Corte di Napoli, L’istituto di cultura Italiano a Londra, Bashkir State Opera and Ballet Theatre UFA (Russia), Teatro Rahvusooper Estonia ect.



Attore televisivo su Rai Due il 23 agosto 2018 con lo spettacolo “Be quiet talent show”.



Performer nell’Opera ‘’Silent City’’ N.Osborne Diretto dal



M°Tommaso Ussardi con la Regia di James Bonas per Matera capitale della Cultura 2019



Ideatore ed organizzatore di vari progetti artisti e rassegne musicali come Lucabanana' Project presso il Teatro san Ferdinando e Rapsodia Underground presso la Sala Assoli (casa del Contemporaneo).