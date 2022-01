Ivan Granatino al Teatro Augusteo, il concerto del 17 gennaio rinviato a maggio

Rinviato al 9 maggio il concerto di Ivan Granatino previsto il 17 gennaio al Teatro Augusteo di Napoli. La decisione è stata presa si spiega in una nota «alla luce dell'aumento dei casi di contagio registrati in questi ultimi giorni che hanno interessato in modo particolare i giovani pubblico di riferimento dell'artista campanò.

Lo stesso annuncio è stato dato da Granatino sui social: «Volevo fare la prima data come sinonimo di festa, di ripartenza ma invece le nuove normative mi e ci tarpano di nuovo le ali - scrive ai fan - sono triste e spero davvero di non avervi deluso ma oggi sono un pò più fiducioso perché posso dirvi che la data è solo rinviata … Lasciatemi almeno la certezza che vi ritroverò tutti il 9 maggio». I biglietti già acquistati saranno validi per prossima data.