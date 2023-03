«Juorne», al Teatro Bolivar di Napoli lo spettacolo con Chiara Vitiello

Venerdì 24, alle ore 21, sul palco del Teatro Bolivar, diretto da Nu’Tracks, arriva «Juorne», lo spettacolo scritto e diretto da Diego Sommaripa con Chiara Vitiello. La vicenda in un flusso di parole porta l’attenzione su una donna, una madre, sola a battagliare in una guerra giornaliera con un peso specifico: crescere un bambino disabile. A questa guerra sarà contrapposta la pace ovvero l’amore per il figlio, un amore smisurato che però porterà conseguenze irreparabili.

«Juorne è una storia di rapporti che si creano, si formano, si rompono, si contorcono, si sgretolano – racconta Diego Sommaripa -. Il testo porta in scena gli anni d’amore e d’odio dei rapporti madre/figlio, madre/padre, madre/istituzioni. È un trip viscerale e onirico – continua l’autore e regista - scritto in più versioni e in più anni, che ha finalmente trovato il suo debutto nella prestigiosa rassegna “corti della formica” nell’edizione del 2017, aggiudicandosi i premi come Miglior Testo, Giuria Popolare e l’accesso all’edizione 2018 del Positano Teatro Festival».