L'attore diventa rider nello spettacolo itinerante «Consegne»

L’attore si trasforma in rider nel progetto teatrale del Collettivo IunaAzione, “Consegne - una performance da coprifuoco”. Andato in scena a Bologna, con la compagnia Kepler-452, l’adattamento napoletano, in scena domani tra le strade della città, è a cura di Eduardo Di Pietro, organizzato da Martina Di Leva e coordinato da Tommaso Vitiello, l'attore/rider è Cecilia Lupoli.

«Il progetto, così interessante e genuino, ci ha fulminato. Ci siamo messi al lavoro con una certa urgenza, pensando al momento in cui saremmo scesi in strada per il pubblico partenopeo. Consegne è uno schiaffo al presente, con tutti i vincoli e le difficoltà del quotidiano: rispetta i protocolli di sicurezza, ma allevia la solitudine del coprifuoco», spiega Eduardo Di Pietro.

L'attrice, in veste di corriere, si sposta per la città, per effettuare, di fatto, la sua consegna con tanto di cubo colorato sulle spalle. Lo spettatore potrà seguire il percorso dell’attrice attraverso la piattaforma Zoom, aspettando l’incontro finale alla porta.

In un momento in cui il covid-19 non permette di avere un pubblico, il teatro si reinventa e diventa itinerante, assumendo le vesti di uno dei lavori più gettonati in questo momento storico, per dare la possibilità al pubblico di provare un'esperienza di contatto diversa, più intima e personale, con il teatro e i suoi protagonisti.

Per partecipare bisogna prenotarsi via mail all’indirizzo info@collettivolunazione.it oppure al numero 3349648516. Il costo dello spettacolo, comprensivo di consegna, è di 15€.

