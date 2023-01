La musica e la danza protagoniste al Teatro dei Piccoli

Le sonorità dei paesi di tutto il mondo, per i più piccoli dai 3 anni, e l’atmosfera sognante dei primi sentimenti d’amore, per i più grandi dai 6 anni, nella proposta artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli destinata a bambini e famiglie nelle mattine (ore 11) di sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023. Nella struttura comunale di viale Usodimare la programmazione a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare, continua come di consueto anche nei giorni feriali per le scuole. In particolare lunedì 30 gennaio ore 9.30 in sala classi di scuola primaria e secondaria I grado accompagnate dai loro docenti.

Con il concerto per l'infanzia "Ritmi e danze dal mondo" nella mattina di sabato 28 gennaio ore 11 i giovani musicisti del Sonora Ensemble propongono un fantastico viaggio attraverso brani musicali differenti, tratti dal repertorio classico, popolare e jazz. Un’immersione nella musica con una modalità di ascolto tutta commisurata alle esigenze e alle possibilità di ascolto dei più piccoli ed ispirata alle teorie scientifiche di E.E.Gordon, offrendo ai bimbi e le loro famiglie la gioia del contatto con la musica dal vivo. «Un laboratorio e un concerto allo stesso tempo, con proposte musicali così varie e stimolanti da costituire un’esperienza ludica e formativa completa, utile anche ai piccolissimi (dai 3 anni) e grandi. - riferiscono in una nota da Progetto Sonora - Le attività di laboratorio di preparazione ai brani, che verranno poi eseguiti unitamente dai musicisti e dai bimbi ‘diretti’ da operatori didattici, saranno svolte in palcoscenico. Fondamentale diventa infatti la libertà di movimento che viene garantita ai bimbi, per permettere di seguire la musica anche con il corpo».

Domenica 29 gennaio, sempre alle ore 11, in scena Teatrodistinto con Solitarium, per tutti dai 6 anni. Il regista ed autore Daniel Gol mette in scena il racconto di due esseri umani - interpretati da Sebastiano Bronzato e Alessandra Francolini - che da principio vivono separati nella propria solitudine, fatta di quotidianità e routine, finchè un breve sentiero permette loro di avvicinarsi, superando la timidezza. «Con questo spettacolo abbiamo lavorato sull’immagine, sulla danza e sul suono - riferisce in una nota Gol - per raccontare la relazione umana nella sua semplicità e purezza, senza l’utilizzo di parole, senza certezze e senza promesse».

Uno spettacolo sull’insicurezza, fatto di sguardi, suoni e movimenti dove il pubblico accompagna lo sbocciare di un amore delicato, col fiato sospeso e tanta tenerezza, in cui riconoscersi ed immedesimarsi facilmente nel timore di mostrarsi all’altro per paura di sentirsi inadeguati e giudicati. Lo spettacolo sarà in replica per le scuole primaria e secondaria di I grado lunedì 30 gennaio ore 9.30 nell’ambito del progetto TeatroScuolavedereFare a cura di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole.