La Tosca di de Angelis al San Carlo: cinque le date, cast e scene e costumi

La prima è fissata per mercoledì 20 aprile alle 20. Al teatro di San Carlo la stagione liriga prosegue con Tosca di Giacomo Puccini. Cinque in tutto le recite, in programma fino a martedì 3 maggio, con Juraj Valčuha chiamato a dirigere l’orchestra del Massimo napoletano. Maestro del coro è José Luis Basso, mentre Stefania Rinaldi è alla guida delle voci bianche. Firma la regia Eduardo De Angelis, le scene sono di Mimmo Paladino, i costumi di Massimo Cantini Parrini e le luci di Cesare Accetta.

Oksana Dyka interpreta la protagonista Floria Tosca, Jonas Kaufmann il ruolo di Cavaradossi (che vede invece in scena il 3 maggio Antonello Palombi) e Gabriele Viviani il barone Scarpia. Completano il cast Emanuele Cordaro (Cesare Angelotti), Sergio Vitale (Il sagrestano) e Francesco Pittari (Spoletta).

Quattro spettacoli riservati alle scuole, da giovedì 21 aprile a mercoledì 4 maggio alle 11. Le matinée sul podio Maurizio Agostini e tra gli interpreti vocali alcuni giovani allievi dell’Accademia del Teatro San Carlo. Nel cast Francesca Tiburzi (Floria Tosca) Giorgi Guliashvili (Mario Cavaradossi), Emil Vincenzi (Il Barone Scarpia), Zhang Shuai (Cesare Angelotti), Giovanni Impagliazzo e Mattia Ribba (Il Sagrestano), Andrea Calce (Spoletta).