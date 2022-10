«La tragedia contaminata», la sfida di Antonello de Rosa, Margherita Rago e 30 stagisti

In scena venerdì 7 e sabato 8 ottobre nelle sale del Museo Diocesano la tragedia di Sofocle diretta e «contaminata» dalla regia di Antonello De Rosa. Sono trenta le ore che sono servite al regista al fine di operare con i suoi stagisti, la messa in scena di una delle tragedie greche più significative, Edipo. Ad affiancare De Rosa in questa vera e propria maratona formativa teatrale, l’attrice, Margherita Rago che incarnerà le vesti di Giocasta.

Rosanna De Bonis Cristano Candurro, Mario Capone, Daniela Caturano, Francesco Criscuolo, Matteo Di Feo, Donatella Forte, Michele Giorgio Gaggia, Franca Guarino, Daniela Guercio, Caterina Ianni, Giuseppina Iovine, Camilla La Corte, Carmela Liguori, Maria Sabbetta, Maria Mazziotti, Grazie Mottola, Lia De Blasio, Renato Rescigno, Roberta Citro, Maria Russo, Viviana Tortora, sono gli stagisti che in questi trenta giorni hanno approfondito la tragedia greca contaminandola con la modernità e la cultura campana.