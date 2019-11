Lina Sastri inaugura la stagione al Teatro Gelsomino

Con Lina Sastri, venerdì 15 novembre, si inaugura la stagione del Teatro Gelsomino di Afragola con lo spettacolo dal titolo "Appunti di Viaggio". Inizio scoppiettante per quella che si annuncia essere un'intensa stagione sempre più brillante. Anche quest'anno la Gabbianella Club, società che gestisce il teatro con il suo manager Gianluigi Osteri, ha voluto riservare al suo pubblico numerose esclusive.



In scena, per la stagione targata 2019/2020, arricchiranno il cartellone: Peppino di Capri, Paolo Ruffini, Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. Artisti di fama nazionale che fanno grande il nostro panorama partenopeo calcheranno il palco del Teatro Gelsomino: l’evergreen della comicità napoletana Biagio Izzo, le musiche della tradizione popolare di Carlo Faiello e la grazia della prodigiosa voce di Francesca Marini.



Il Teatro Gelsomino di Afragola porta in scena tutti i colori dello spettacolo in un cartellone accuratamente curato dalla direzione artistica di Antonio Nardiello, anche lui in scena, e resa possibile grazie all'ospitalità accogliente di Alessandra Cappuccio.



Non manca il cartellone di “Dentro le note” del direttore artistico Maria Giovanna Siciliano Iengo, ovvero la rassegna di musica classica e jazz giunta alla sua IV edizione - e la prima edizione di "Act' in Drama".

“Act' in Drama” è un progetto, la cui direzione artistica è affidata a Gianmarco Cesario e Iolanda Schioppi, nato con l’intento di avvicinare il grande pubblico alla drammaturgia contemporanea.

