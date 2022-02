Lino D'Angiò e Alan De Luca in scena al teatro Lendi con «E che Teatro!»

Tre esilaranti appuntamenti live ricchi di risate e musica. Dopo il successo televisivo nella scorsa primavera, Lino D’Angiò e Alan De Luca sono pronti a calcare nuovamente il palco del Teatro Lendi insieme al cast di artisti di “…e che Teatro!”. Lo spettacolo, prodotto da Giofralus di Francesco Scarano e MusicaèManagement di Giovanni Oliviero, è in programma mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 febbraio con inizio alle ore 21:00.

Un’allegra compagnia di artisti decide di occupare un teatro ormai fermo da mesi e abbandonato, con lo scopo di poter tornare in scena e finalmente esibirsi. Rappresentano generi artistici diversi, ma la loro amicizia li rende una compagnia teatrale unica. In una scena spartana con elementi trovati in un vecchio deposito si apprestano a riprendere il contatto con il pubblico. Una vecchia e rotta insegna luminosa con scritto “E che teatro!” diventerà il titolo del loro spettacolo. E che teatro ha un doppio significato: l’importanza dello stesso, ma anche, se detto in napoletano, una situazione piena di confusione. Da questa duplice chiave si dipana uno spettacolo che attraversa tutti i generi teatrali: dal monologo alla macchietta, dalla parodia al racconto, dalle imitazioni alla musica e alla poesia. Il pubblico viene accompagnato in una girandola di performance senza sosta.

Con Lino D’Angiò e Alan De Luca ci sono: Claudia Federica Petrella, attrice pronta a mettersi in gioco in improbabili presentazioni; Amedeo Colella, professore di cultura napoletana, conoscitore di simpatici “paraustielli”; Giorgio Coccobello, un non più giovane ma divertente comico, con le sue allegre poesie; Pier Macchiè, formidabile musicista di strada, autore di strambe macchiette; Elena Vittoria, bella e coinvolgente sciantosa; Ciro Salatino, giovane e fantasioso showman; Morena Chiara, giovane cantante e turista brasiliana; gli Afroblue, eccezionale gruppo musicale capitanato dall’incredibile voce di Helen Tesfazghi. Il loro scopo è far rivivere il teatro…e che Teatro!





La stagione del Teatro Lendi andrà avanti con l’atteso fuori abbonamento di San Valentino, che vedrà il ritorno di Gigi Finizio con lo spettacolo “Intimità” (13-14 febbraio 2022). Arriveranno poi Francesca Marini e Massimo Masiello in “Verso il mito Edit Piaf” (dal 23 febbraio 2022), Maurizio Casagrande in “A tu per tre” (dal 2 marzo 2022), Franco Ricciardi in “O Bbene & ‘O Mmale” (11 marzo 2022 / fuori abbonamento), Giovanni Esposito e Francesco Procopio in “Panni sporchi e coscienze da lavare” (dal 23 marzo 2022), Paolo Caiazzo in “Terroni si nasce” (dal 30 marzo 2022), Paolo Conticini in “La prima volta” (dal 27 aprile 2022).