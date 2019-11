Made in Sud, torna il laboratorio teatrale al teatro Tam di Napoli

Al via il laboratorio teatrale di Made in Sud: dopo la pausa estiva da giovedì 7 novembre riprendono le prove tecniche di trasmissione al teatro Tam di Napoli. Reduce dal grande successo dell’ultima edizione, il programma televisivo tornerà infatti in onda a febbraio su Rai2, confermando la tanto acclamata coppia di conduttori: Stefano De Martino e Fatima Trotta saranno alla guida dello show, e insieme a loro il gruppo storico di comici. Intanto però riprendono le preparazioni per la nuova stagione con tante novità, e con molta probabilità verrà presto annunciato il ritorno di alcuni degli artisti più amati delle passate edizioni. Per scoprire in anteprima le ultimissime ogni giovedì verrà selezionato il pubblico che potrà assistere alle prove: gli ospiti del teatro Tam avranno un ruolo molto importante, ossia quello di decidere a suon di risate quali sketch saranno approvati nella prossima stagione. Solo le esibizioni più divertenti verranno riproposte sulle reti Rai, mentre il laboratorio teatrale sarà in continua evoluzione settimana dopo settimana. Un modo per prendere parte attiva al format più divertente d’Italia e conoscere anzitempo tutte le novità godendosi una serata unica con la possibilità di cena spettacolo in compagnia dello staff di Made in Sud.



