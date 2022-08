Festival del Sud «Orgoglio Meridionale 2022» al Maschio Angioino per Estate a Napoli

Grande attesa per il prossimo 19 agosto alle ore 20.00, al Maschio Angioino, quando per «Estate a Napoli 2022», tornerà il Festival del Sud «Orgoglio Meridionale». Con la direzione artistica e la regia di Ciro Giorgio, la kermesse porterà nel cortile dello storico sito, le atmosfere senza tempo della grande canzone napoletana e di tutto il Sud Italia. Per il pubblico, musiche, canzoni, balli e momenti teatrali della tradizione artistica legati alla Festa di Piedigrotta.

Parteciperanno con l’Orchestra dei Professionisti, lo stesso Ciro Giorgio, Maria del Monte, Antonio Buonomo, Filippo Schisano, Gigi Attrice, Enzo D'Auria, Angelo Dei Visconti, Michele Selillo, Antonio De Lisi e ancora gli Alleria Show (Pino Silvestri e Mario Todaro), Samantha delle Coccinelle, Antonio Di Castaldo, Franco Manuele, Salvatore Minopoli, Silvana Mele, Genny Nugnes, Sossio Giordano, Rosa Ruggiero, Manuele Varriale, Lucio Calandro Ballet.

Ad accompagnare gli artisti, l'orchestra diretta dal M° Vincenzo Rispoli con Carmine Esposito, Gianni Sepe, Francesco Liuzzi e Mario Todaro. Presentano Ralph Stringile e il soprano Serena Stabile che canterà accompagnata dal M° Salvatore Scielzo. Scene e costumi di Nina Compitiello.