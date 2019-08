Massa Lubrense, in piazza Vescovado in scena «Once Upon a Time» ispirato alle favole di Walt Disney

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:13

MASSA LUBRENSE - I ragazzi dell’Antica Cattedrale di Massa Lubrense porteranno in scena, domani e domenica alle ore 20:30 in piazza Vescovado a Massa Lubrense, «Once Upon a Time», una storia che s’intreccia con quattro favole rese note dalla versione Disney: La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Il Re Leone e Aladdin.Lo spettacolo in due tempi che andrà in scena è il frutto di un percorso durato un anno intero, dove tutte le realtà della parrocchia si sono ritrovate a vivere le storie delle quattro favole che verranno raccontate, riscoprendo in ognuna di esse valori ben più forti e profondi di quello che si potrebbe credere pensando che le favole son cose per i piccoli. Nelle varie attività pastorali ci si è confrontati a più livelli con tematiche come l’amicizia sincera che va oltre il proprio interesse personale, l’amore che rende amabili anche gli aspetti più bestiali presenti in ciascuno di noi e che tutto è capace di recuperare quando la disponibilità del cuore prevale sul desiderio di conquista e dominio, la libertà che si attua davvero solo nel compiere bene il bene senza ricorrere a mezzi illeciti, il proprio posto nel mondo, un posto che ciascuno di noi è chiamato a trovare e vivere senza fuggire in una vita senza pensieri. Ognuna di queste favole è stata per ragazzi, giovanissimi e adulti, un impulso per riflettere e lavorare su se stessi e sul modo di essere comunità.Tutte le canzoni, alcune tradotte appositamente dai testi dei musical inglesi, sono state interpretate dai ragazzi nelle tre preghiere musicali, che hanno preceduto lo spettacolo, preghiere che hanno avuto luogo nei borghi del territorio massese. Il cast dello spettacolo coinvolge ragazzi e adulti, principianti e professionisti del comune di Massa Lubrense sconfinando ben oltre i confini massesi, primo frutto di tale esperienza, in particolar modo per la prima volta lo spettacolo mette in comunione tutte le realtà della danza presenti sul territorio massese. Da diversi mesi stanno lavorando instancabilmente per la realizzazione del musical. Con la regia e la coordinazione di don Gennaro Boiano e don Filippo Capaldo, ognuno contribuisce con quello che può: dagli attori ai cantanti, dai ballerini alle comparse, fino a chi sta collaborando per le musiche, le proiezioni, ma soprattutto per la realizzazione quasi totalmente artigianale dei costumi e degli oggetti di scena. Le coreografie sono curate da Mariella Romano (Dance world), Lina Attanasio (Evolution Dance), Miriana Esposito, Alessia e Lisa Esposito. Tutte persone che mettendo a disposizione le doti personali, donano il loro tempo per regalare agli spettatori un tuffo nel magico mondo delle favole per grandi e piccini.La rappresentazione teatrale, con inizio previsto per le ore 20:30; l’ingresso è gratuito, per consentire la riuscita dello spettacolo, la zona di largo Vescovado sarà chiusa al traffico veicolare.