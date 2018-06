Massa Lubrense, ecco il cartellone della rassegna teatrale «Torre Turbolo»

Lunedì 4 Giugno 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - In apertura due serate comiche con il grande ritorno in Piazza Vescovado di Gino Rivieccio e ancora Giovanni Allocca & Enzo Varone e poi un poker d’eccezione con Peppe Servillo e gli Avion Travel, il grande teatro con Michele Placido e la chiusura con Peppe Barra in concerto. E’ il programma 2018 di Torre Turbolo la rassegna di Musica e Teatro organizzata dagli assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Massa Lubrense. La rassegna si svolgerà dal 10 al 18 agosto tra Piazza Vescovado e largo Murat, la terrazza panoramica sull’intero Golfo di Napoli proprio di fronte a Capri ed ai Faraglioni. A renderlo noto il vice sindaco con delega al turismo ed agli eventi Giovanna Staiano e l’assessore alla Cultura Sergio Fiorentino.«Quest’anno - commenta Staiano - presentiamo un programma di grande livello artistico e culturale per la rassegna Torre Turbolo. Abbiamo voluto offrire ai turisti ed ai nostri concittadini un numero limitato di eventi ma di grande qualità. Un mix di comicità, grande teatro e concerti d’eccezione che allieterà le serate di agosto con grandi nomi di grande livello». Dello stesso avviso l’assessore alla Cultura Fiorentino: «Per questa edizione della rassegna Torre Turbolo, di concerto con l’assessore al Turismo, ci si è voluti dare un obiettivo ambizioso ma chiaro, ovvero di racchiudere in pochi eventi una sorta di “summa” del teatro e della musica d’autore, e con soddisfazione, almeno come prima sensazione, penso che il lavoro alacre di questi mesi svolto gomito a gomito con la collega e con la dottoressa Cristina Palumbo (responsabile del Servizio Turismo e cultura), non abbia deluso le attese, avendo stilato un programma di spettacoli di altissima valenza artistica e culturale».