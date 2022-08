Massa Lubrense, in piazza con lo spettacolo «Sister Act»

MASSA LUBRENSE - Ancora una volta, tutti in piazza! Appuntamenti oggi e domani, allo spettacolo estivo che i ragazzi (ormai non più solo ragazzi) dell’Antica Cattedrale di Massa Lubrense stanno preparando da qualche mese.

Un azzardo in questa estate post-pandemia (davvero?), post-sinodo, post tutta una serie di avvenimenti, uno spettacolo che ci darà l’occasione di riflettere, in maniera leggera e divertente come ormai il genere del musical ci ha insegnato in questi anni, sulla Chiesa e sulla vita in Dio.

Una star americana coinvolta casualmente in affari loschi, viene nascosta dalla polizia in un luogo insospettabile, un monastero! E lì si incrociano due mondi, quello delle suore che vivono un tempo di crisi (più o meno come oggi) in quanto i numeri calano, e calano lo spirito e il fervore dell’amore per Dio, e quello di Deloris, una donna che non metteva in conto la possibilità di una vita interiore. Tale forzata ma provvidenziale collisione permetterà alle parti in causa una revisione della propria vita riscoprendo tutto il bello, la luce, e la gioia che il buon Dio ha posto nella vita di ciascuno di noi.

Cosa serve per rinnovare la Chiesa? basta un cambio di tono, un restyling del corpo musicale, mettere in soffitta certe anticaglie per sostituirle con qualcosa di nuovo? Questa storia ci mostrerà che non basta un cambio d’abito, occorre una svolta nel proprio cuore, trovando quella luce, quella chiamata, quella gioia di vivere che già c’è e che spesso tante sovrastrutture, dentro e fuori la Chiesa, hanno ucciso e sepolto. Con l’aiuto di Dio Deloris e quelle che diventeranno le sue sorelle, arriveranno a scoprire un tesoro inimmaginabile.

«Con tutta la fatica e il sudore - spiega Mina Minieri -, le lacrime di tensione e di gioia che abbiamo consumato questa estate, tutti noi, sacerdoti maestri ragazzi sponsor ed ogni persona che ancora sta lavorando alla realizzazione di questo spettacolo». Il cartellone: stasera e domani alle 20:30 in Largo Vescovado a Massa Lubrense (ingresso gratuito, seduti fino ad esaurimento posti).